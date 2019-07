Santos precisa de vitória simples para ser líder após quase três anos

O Santos será líder do Campeonato Brasileiro após quase três anos se vencer o lanterna Avaí neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada.

O Palmeiras empatou com o Vasco no último sábado, no Allianz Parque, e deu a chance do Peixe abrir dois pontos na liderança, algo que não ocorre há 1068 dias.

O Alvinegro esteve na ponta do Brasileirão pela última vez no dia 3 de agosto de 2016, depois de empatar em 0 a 0 com o Flamengo, em Cuiabá, pela 18ª rodada. Na sequência, o Peixe perdeu para o lanterna América-MG e terminou o primeiro turno em quinto. O Palmeiras acabou campeão e o Santos com o vice.

O Verdão é líder da atual edição do Campeonato Brasileiro desde a quarta rodada. Na campanha do título em 2018, o rival do Santos chegou à liderança no 28º jogo da competição e não saiu mais.

Na 13ª rodada, o Santos também terá vida, teoricamente, mais fácil. O Peixe receberá o Goiás no domingo, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Palmeiras enfrentará o Corinthians, em Itaquera.

