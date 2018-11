Santos pode ter até 10 desfalques para enfrentar o Botafogo

O Santos voltará a sofrer com desfalques para enfrentar o Botafogo na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em duelo decisivo para ainda sonhar com a Libertadores da América em 2019, o Peixe pode ter até 10 baixas. A reapresentação está marcada para essa segunda, no CT Rei Pelé.

Lucas Veríssimo (lesionado) e Bruno Henrique (suspenso) são desfalques certos. Outros oito são dúvida. Veja abaixo.

Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González

O trio foi convocado para as seleções da Costa Rica, Uruguai e Paraguai, respectivamente. Eles estarão em ação em amistosos na terça-feira, um dia antes do duelo diante do Botafogo, e dificilmente terão condições de jogo. As partidas serão contra Peru, França e África do Sul.

Guilherme Nunes

O volante sofreu uma contusão na bacia na derrota por 2 a 1 para o América-MG, no último domingo, e foi substituído no começo do primeiro jogo como titular pelo Santos. Ele passará por exame nessa segunda-feira.

Luiz Felipe

O zagueiro está melhor após lesão na panturrilha direita, mas sua presença em campo ainda é incerta. Ele não foi liberado pelo departamento médico para trabalhos com bola.

Felippe Cardoso e Yuri Alberto

Os centroavantes trabalharam com bola no último sábado, no CT Rei Pelé, a podem ser relacionados se não sentirem mais dores. Felippe se recupera de pubalgia e Yuri fraturou a clavícula em outubro.

Kaio Jorge

O atacante de 16 anos está bem fisicamente, mas não é relacionado por conta do impasse na negociação pelo primeiro contrato profissional. As tratativas não avançaram nos últimos dias e, neste momento, estão longe de um final feliz para o Santos.