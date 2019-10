Santos pode superar melhor sequência defensiva com Sampaoli

O Santos pode obter a melhor sequência defensiva sob o comando do técnico Jorge Sampaoli na partida contra o Ceará, quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se não sofrer gols do Vozão em casa, o Peixe chegará ao quinto jogo “zerado”, superando sequência invicta em fevereiro, entre Campeonato Paulista e Sul-Americana.

O Alvinegro não teve as redes balançadas diante do CSA, Vasco, Palmeiras e Internacional. No início do ano, Mirassol, River Plate (URU), Guarani e Palmeiras não fizeram gols.

O Santos de Sampaoli conta com força máxima na defesa para enfrentar o Ceará. O sistema deve ser composto por Everson, Victor Ferraz (Pará), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge.

O Peixe é o terceiro colocado do Brasileirão, com 48 pontos, a dois do Palmeiras e a 10 do líder Flamengo. O Ceará é o 16º, com 26, e luta contra o rebaixamento.

