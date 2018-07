Santos pode receber mais de R$ 50 milhões com venda de Felipe Anderson

O Santos prevê o recebimento de mais de R$ 50 milhões com a venda de Felipe Anderson da Lazio-ITA para o West Ham-ING. De acordo com o The Guardian, o acordo foi concretizado por 33 milhões de libras (R$ 168,3 mi), com potenciais £ 42 milhões por bônus e metas alcançadas (R$ 214 mi)

No melhor dos cenários, o Peixe teria direito a 25% do lucro entre a venda para a Lazio em 2013 (R$ 23 mi) e os R$ 214 milhões de agora, o equivalente a R$ 47,7 milhões, além dos 3% de clube formador. Um total de R$ 54,1 milhões e um mínimo de R$ 41,5 mi.

As últimas semanas foram de boas notícias para o departamento financeiro. Rodrygo foi negociado ao Real Madrid por 54 milhões de euros no total (R$ 235 mi). O Santos tem direito a 40 milhões de euros limpos (R$ 174 mi). Metade desse valor (R$ 87 mi) será depositado nas contas no fim deste mês e a outra parcela em julho de 2019.

Outra novidade foi a venda de Serginho, que estava emprestado ao América, por 2 milhões de dólares (R$ 7,7 mi) ao Al Wahda, dos Emirados Árabes. O meia não estava nos planos do técnico Jair Ventura, mas se destacou nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro pelo Coelho.

Somados os lucros por Rodrygo, Serginho e Felipe Anderson, o Santos terá direito a, no mínimo, R$ 223 milhões em uma temporada.