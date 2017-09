Santos pode perder Lucas Lima e Bruno Henrique para volta contra o Barcelona-EQU

Apesar do empate em 1 a 1 contra o Barcelona de Guaiaquil, no Equador, ser considerado positivo, o Santos tem dois importantes motivos para lamentar nesta quarta-feira. Afinal, Lucas Lima e Bruno Henrique foram substituídos durante o confronto, válido pela ida das quartas de final da Libertadores, e preocupam a comissão técnica.

O camisa 10 sentiu dores no posterior da coxa após sofrer entrada dura e deixou o gramado aos 19 minutos do segundo tempo para a entrada de Jean Mota. Já o atacante, autor do gol de empate, precisou sair aos 42 após sofrer com um incômodo na panturrilha.

A dupla vai passar por exames e pode desfalcar o time no confronto de volta contra o time equatoriano, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

“Senti embolar meu músculo, infelizmente. Deve ser pela viagem, 16 horas. Temos que rever isso daí. Mas valeu pelo esforço de todo mundo. Não sei (sobre jogar a volta). Fisioterapeuta acha que foi fisgada. Vamos ver o que é no exame”, explicou Lucas Lima na saída do gramado.

“O doutor falou que deu uma embolada, que pode ser contratura. Mas só com exame para saber o que é. Que eu esteja pronto para o jogo da volta. Vou fazer de tudo para estar dentro de campo. Dependendo da lesão, vou fazer de tudo para jogar”, ressaltou Bruno Henrique.

Antes da Liberta, porém, o Peixe entra em campo no próximo sábado, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Lucas Lima já seria desfalque certo, pois cumpre suspensão automática. Já Bruno Henrique não deve ter condições de entrar em campo.