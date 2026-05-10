Santos pode atingir pior sequência sem vitórias na temporada contra o Bragantino

Atualmente, a equipe santista acumula sete jogos sem vencer. A série começou com o empate por 1 a 1 diante do Recoleta e seguiu com igualdade contra Palmeiras e San Lorenzo, ambos também por 1 a 1. Na sequência, o Santos empatou por 2 a 2 com o Bahia, ficou no 0 a 0 com o Coritiba, perdeu por 3 a 2 para o Fluminense e voltou a empatar com o Recoleta, novamente por 1 a 1.

Marca ruim

A atual série igualou a pior sequência do Santos na temporada, registrada ainda sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Na ocasião, o Peixe ficou sete jogos consecutivos sem vencer. O período contou com empate por 1 a 1 e derrota por 2 a 0 para o São Paulo, revés por 4 a 2 diante da Chapecoense, empate sem gols contra o Bragantino, igualdade por 1 a 1 com Corinthians e Guarani, além da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.