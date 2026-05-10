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Santos pode atingir pior sequência sem vitórias na temporada contra o Bragantino

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Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 10/05/2026 às 07:00

O Santos vive um momento delicado na temporada e pode alcançar uma marca negativa neste fim de semana. Caso não vença o Red Bull Bragantino neste domingo, na Vila Belmiro, às 18h30 (de Brasília), o Peixe chegará a oito partidas consecutivas sem vitória, superando a pior sequência do clube em 2026.

Má fase

Atualmente, a equipe santista acumula sete jogos sem vencer. A série começou com o empate por 1 a 1 diante do Recoleta e seguiu com igualdade contra Palmeiras e San Lorenzo, ambos também por 1 a 1. Na sequência, o Santos empatou por 2 a 2 com o Bahia, ficou no 0 a 0 com o Coritiba, perdeu por 3 a 2 para o Fluminense e voltou a empatar com o Recoleta, novamente por 1 a 1.

Marca ruim

A atual série igualou a pior sequência do Santos na temporada, registrada ainda sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Na ocasião, o Peixe ficou sete jogos consecutivos sem vencer. O período contou com empate por 1 a 1 e derrota por 2 a 0 para o São Paulo, revés por 4 a 2 diante da Chapecoense, empate sem gols contra o Bragantino, igualdade por 1 a 1 com Corinthians e Guarani, além da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

Ficha técnica 

  • Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
  • Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro 
  • Local: Vila Belmiro
  • Onde Assistir: Premiere

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