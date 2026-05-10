Santos pode atingir pior sequência sem vitórias na temporada contra o Bragantino

O Santos vive um momento delicado na temporada e pode alcançar uma marca negativa neste fim de semana. Caso não vença o Red Bull Bragantino neste domingo, na Vila Belmiro, às 18h30 (de Brasília), o Peixe chegará a oito partidas consecutivas sem vitória, superando a pior sequência do clube em 2026.
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— Santos FC (@SantosFC) May 9, 2026
Má fase
Ficha técnica
- Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
- Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Vila Belmiro
- Onde Assistir: Premiere
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