Santos planeja a dispensa de cerca de 50 atletas nos próximos dias

O Santos planeja para as próximas semanas a dispensa de cerca de 50 atletas entre as categorias sub-17, sub-20 e sub-23.

A maior parte dos jogadores dispensados será do sub-23, elenco extinto pela diretoria neste mês. Outros mais novos serão liberados por deficiência técnica. A análise é feita em conjunto pelas comissões técnicas da base, o executivo de futebol Renato e Eudes Pedro, um dos auxiliares de Cuca.

O Peixe ainda disputará a Copa Paulista e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes a partir de 2019, mas com atletas de até 20 anos. O Alvinegro entende que o custo de cerca de R$ 6 milhões ao ano não se justifica para um ou outro que possa despontar e ser promovido.

As próximas semanas serão de muitas negociações no clube. 42 jogadores têm mais de 20 anos ou estão na última temporada para a equipe sub-20 (veja abaixo). O Santos buscará acordo para rescisões, promoverá poucos e emprestará outros com potencial.

O Peixe prevê uma Copa São Paulo de Futebol Júnior de sucesso em 2019, com o técnico Leandro Mehlich no comando e todos os jogadores de até 20 anos à disposição. Nomes como Anderson Ceará, Lucas Lourenço e Victor Yan devem sair da competição direto para o elenco profissional.

Anderson Chub – 30/12/2019

Brendon – 31/12/2019

Charles – 31/5/2020

Darlyson – 31/12/2018

Dedé – 31/12/2019

Diego Cardoso – 15/12/2019

Emerson Barbosa – 31/12/2019

Fabricio – 31/12/2019

Fernando Medeiros – 31/12/2018

Filipe – 30/4/2020

Gabriel Donizetti – 31/12/2018

Gabriel Casanova – 31/12/2018

Giovane Mario – 31/12/2018

Guilherme Alves – 31/12/2018

Higor Santos – 31/12/2018

Higor Felippe – 18/8/2019

Jean Rocha – 31/12/2018

João Igor – 29/9/2022

João Vitor – 09/8/2019

João Pedro – 31/5/2020

Juliano Almeida – 31/12/2019

Lorran – 31/5/2020

Lucas Anselmo – 31/12/2018

Lucas Otávio – 7/1/2019

Lucas Yanase – 31/12/2020

Marquinhos Tu – 31/1/2019

Marquinho – 31/12/2018

Patrick Florindo – 31/12/2018

Patrick Valverde – 30/4/2020

Pedro Henrique – 31/12/2018

Preto – 31/12/2019

Pepe – 31/10/2018

Renan Pastre – 31/12/2018

Renan – 31/12/2018

Ruan – 31/12/2018

Sabino – 29/9/2022

Sillas – 31/12/2018

Steylor – 31/12/2018

Thiago – 31/12/2018

Wesley – 30/5/2019

William – 31/12/2018

Yan – 31/12/2018