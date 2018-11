Santos perde três titulares para enfrentar a Chapecoense

Gabigol, Victor Ferraz e Diego Pituca desfalcarão o Santos contra a Chapecoense no próximo dia 12, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante e o lateral receberam o terceiro cartão amarelo. O meio-campista foi expulso na derrota para o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque.

O artilheiro do Campeonato Brasileiro foi punido por reclamar com o árbitro e retardar cobrança de falta. O lateral-direito parou arrancada de Dudu no segundo tempo. E o meia recebeu o segundo cartão ao acertar uma cotovelada em Gustavo Scarpa.

Sem Gabriel Barbosa, o técnico Cuca pode escalar Felippe Cardoso, em fase final de recuperação de lesão no púbis, ou improvisar um dos atacantes: Eduardo Sasha, Copete ou o próprio Bruno Henrique, barrado no clássico. Na ala direita, a reposição imediata é Daniel Guedes. No meio-campo, Bryan Ruiz deve ser aproveitado.