Santos perde três atletas por suspensão para jogo contra o Ceará

O técnico Jorge Sampaoli já tem, pelo menos, três desfalques para o próximo compromisso do Santos no Campeonato Brasileiro. Suspensos, o zagueiro Gustavo Henrique, o meio-campista Diego Pituca e o atacante Soteldo não poderão enfrentar o Ceará.

Os três atletas eram os únicos pendurados do Santos antes do confronto com o Internacional, disputado neste domingo. Coincidentemente, todos foram advertidos com o cartão amarelo pelo árbitro Rodolpho Toski Marques na Vila Belmiro e precisarão respeitar a suspensão automática.

Por outro lado, o volante Alison, que cumpriu gancho contra o Inter, poderá ser utilizado normalmente. Na vaga de Gustavo Henrique, Sampaoli tem a alternativa de usar Felipe Aguilar, preservado neste domingo. Para o ataque, Rodrygo, liberado pela CBF, segue no Santos e Marinho pode fazer sua estreia.

O confronto entre Santos e Ceará, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Castelão. Com 11 pontos ganhos, o time treinado por Jorge Sampaoli ocupa o quinto lugar do torneio.

Na tarde deste domingo, o Santos ficou no empate sem gols contra o Internacional, na Vila Belmiro. Com ajuda do VAR, o árbitro Rodolpho Toski Marques anulou um gol do time gaúcho no primeiro tempo e um pênalti a favor da equipe alvinegra na etapa complementar.