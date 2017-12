Santos perde Oliveira após depender menos do camisa 9 em 2017

Ricardo Oliveira chegou ao Santos em 2015 e, rapidamente, se tornou uma das principais referências da equipe. Com muitos gols, recuperou espaço até mesmo na Seleção Brasileira, sendo lembrado algumas vezes por Dunga. Agora no Atlético-MG, o experiente atacante encerrou seu ciclo com a camisa do Alvinegro Praiano.

Em 2017, ele não conseguiu ter o mesmo poder de decisão no Peixe. Atrapalhado por algumas lesões, o camisa 9 fechou o ano sem ser o principal destaque ofensivo, posto que coube a Bruno Henrique, contratado no início do ano junto ao Wolfsburg-ALE.

Em quatro competições disputadas pela equipe na temporada, Oliveira foi o principal goleador do time em apenas uma: o Campeonato Brasileiro, no qual fez oito gols. Ainda assim, números bem inferiores aos dos artilheiros da competição, Jô e Henrique Dourado, que marcaram 18.

No Paulista e na Libertadores, Vitor Bueno foi quem mais balançou a rede, com quatro e três tentos, respectivamente. Na Copa do Brasil, a honraria ficou com Bruno Henrique, com quatro.

A diminuição da dependência dos gols de Ricardo fica clara quando os números de 2015 e 2016 vêm à tona. Na soma dos dois anos, o Santos jogou seis torneios. Em cinco, o centroavante foi o principal artilheiro. Apenas na Copa do Brasil de 2015, Gabigol superou Oliveira.

Para 2018, a diretoria do Alvinegro deve reforçar o ataque para suprir as saídas de Ricardo Oliveira e Kayke, reserva imediato do camisa 9. Bruno Henrique, grande nome da equipe no Brasileiro, segue no elenco e deve ganhar ainda mais importância no elenco.