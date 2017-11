Santos perde Guedes, mas terá três retornos importantes contra o Vasco

O técnico Elano não poderá contar com Daniel Guedes para o duelo do Santos contra o Vasco, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito levou o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste sábado, e cumpre suspensão automática.

Em contrapartida, Jean Mota, Matheus Jesus e Jonathan Copete retornam ao time. O colombiano se livrou de uma conjuntivite, já voltou aos treinamentos e brigará por vaga com Arthur Gomes, que entrou bem contra o Galo e marcou um gol.

Mota e Jesus, por sua vez, voltam após cumprirem suspensão automática. Diante do Vasco, Mota deve retomar a titularidade na lateral esquerda. Neste sábado, ele foi substituído por Caju.

Já o volante precisará retomar o espaço na equipe, já que Alison e Renato tiveram boas atuações contra o Atlético-MG.

O triunfo deste sábado fez o alvinegro chegar aos 56 pontos, assumindo a segunda colocação e encostando no líder Corinthians, que tem 59 e encara o Palmeiras neste domingo, em Itaquera.

Os santistas folgam neste domingo e se reapresentam na tarde da próxima segunda-feira, no CT Rei Pelé.