Santos pensa em “deixar futebol na Vila” para ter sede no Museu Pelé

O Santos pensa em ter a sua sede administrativa na Baixada Santista no Museu Pelé. A Vila Belmiro ficaria “apenas” com o futebol. Em São Paulo, já o Business Center.

O presidente do Peixe, José Carlos Peres, se reuniu nos últimos dias com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e começou a negociar pelo espaço.

“Falei com prefeito sobre utilizar o Museu Pelé, com seis andares livres, para uma sede do Santos, e deixar só futebol na Vila”, disse Peres, na noite da última terça-feira.

O Museu Pelé foi instalado nos antigos casarões do bairro do Valongo, no centro histórico de Santos. O ponto turístico tem 4.134m². Atualmente, há visitação de terça a domingo.