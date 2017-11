Santos pega reservas do Grêmio para espantar má fase e se garantir na Liberta

O Santos está tendo uma reta final de temporada para esquecer. Após até sonhar com a conquista do título brasileiro, a equipe comandada por Elano engatou uma sequência de três derrotas seguidas (para Vasco, Chapecoense e Bahia), caiu para a quarta colocação e ainda corre o risco de ficar fora da Libertadores da próxima temporada. Porém, apesar da má fase, os santistas terão uma boa oportunidade de garantir vaga direta na fase de grupos do torneio continental já neste domingo, quando encaram o Grêmio, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Com 56 pontos, cinco na frente do Botafogo, sexto colocado, os santistas terão pela frente um time completamente alternativo do Grêmio, que está preocupado com a final da Libertadores. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho estará presente em Urbano Caldeira.

“Estamos todos chateados. Mas tem que ter tranquilidade para levantar a cabeça. Esse momento acontece. Estamos na ferente do Botafogo e vamos jogar em casa”, disse o técnico Elano.

E para o confronto com o tricolor gaúcho, o técnico santista não terá Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, David Braz, com uma entorse no joelho direito, também não deve jogar. Sendo assim, a tendência é que Vecchio entre no meio e Luiz Felipe fique na zaga ao lado de Veríssimo.

Grêmio só pensa naquilo… Libertadores!

Com foco na final da Libertadores, o Grêmio vai utilizar uma equipe totalmente reserva contra o Santos. Sem Renato Portaluppi, que ficará treinando os titulares em Porto Alegre, o auxiliar Alexandre Mendes será encarregado da missão pelo Campeonato Brasileiro. A dúvida gremista é em uma posição no meio de campo. Os garotos Patrick e Jean Pyerre disputam a vaga que é ocupada por Luan.

Para a reta final do Brasileirão, o Grêmio chamou cinco jogadores do grupo de transição para suprirem as posições que ficaram desfalcadas. Assim, os laterais Conrado e Guilherme Guedes, os meias Lucas Poletto e Pepê, além do atacante Batista, serão alternativas para o auxiliar Alexandre Mendes no duelo de domingo.

No primeiro turno do Brasileirão, as duas equipes se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 17ª rodada do campeonato. O confronto terminou empatado em 1 a 1. Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro David Braz, para o Santos, e pelo atacante Fernandinho, para o Tricolor Gaúcho. O jogo foi de bastante confusão e teve a expulsão do lateral-direito Edílson nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X GRÊMIO

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 19 de novembro de 2017, domingo

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE)

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite (PE) e Marcelino Castro de Nazare (PE)

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Bruno Henrique, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira.

Técnico: Elano Blumer

GRÊMIO: Paulo Victor; Léo Moura, Bressan, Rafael Thyere e Leonardo Gomes; Michel, Cristian, Kaio, Patrick (Jean Pyerre) e Everton; Jael.

Técnico: Alexandre Mendes