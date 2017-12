Santos pega o Avaí para não fechar 2017 com marcas negativas no ataque

Com mais de 12 mil gols em 105 anos de vida, o Santos é o clube que mais balançou as redes na história do futebol mundial. Nesta temporada, porém, o Peixe não fez jus ao histórico ofensivo. E para não encerrar a temporada com marcar negativas no ataque, os santistas precisar vencer o Avaí neste domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso passe em branco diante do time catarinense, o alvinegro terá seu pior desempenho ofensivo na era dos pontos corridos do torneio nacional, com apenas 41 tentos anotados. A pior marca registrada até hoje foi em 2014, quando a equipe balançou as redes apenas 42 vezes.

Além disso, o elenco desta temporada também pode ser o dono do pior ataque santista em jogos oficiais no século. Em todo o ano, os santistas marcaram apenas 90 gols, empatando com o time que lutou contra o rebaixamento em 2008.

A última vez que o Peixe anotou menos que 90 tentos em uma temporada foi em 1992. Na ocasião, a equipe balançou as redes apenas 65 vezes. A melhor marca desde então é do time comandado por Neymar, Robinho e Ganso em 2010, que marcou incríveis 176 gols em 74 partidas.