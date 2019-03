Santos parabeniza Jorge Sampaoli, aniversariante desta quarta

A quarta-feira amanheceu com um motivo a mais para comemorar para Jorge Sampaoli. O treinador do Santos completa neste dia 13 de março 59 anos de idade, e o Peixe expressou suas felicitações por meio de suas redes sociais.

“Parabéns, Jorge Sampaoli! Nosso professor completa 59 anos de vida. Muitas felicidades ao técnico que, em pouco tempo, nos apresentou um futebol envolvente, ofensivo e que encanta a nação santista!”, diz a publicação, seguida pela hashtag “fechado com o Sampaoli”.

O treinador chegou à Vila Belmiro como o grande reforço da temporada, contratado em dezembro de 2018 após a saída de Cuca, que precisou fazer uma cirurgia no coração e se afastou temporariamente do futebol. Primeiro, o Santos negociou com Abel Braga e Ariel Holan, do Independiente, mas surpreendeu ao fechar com o argentino.

Em seu currículo, tem a Copa América de 2015 pelo Chile, além da Copa Sul-Americana de 2011 e outros títulos nacionais pela Universidad do Chile. Depois, assumiu o Sevilla, da Espanha, entre 2016 e 2017, e foi para a seleção argentina para a disputa da Copa do Mundo da Rússia, onde não alcançou um bom desempenho.

No Santos, Sampaoli surpreendeu desde que chegou. Iniciou no comando no amistoso contra o Corinthians, em janeiro, quando o jogo terminou em 1 a 1, quase com a vitória, na Arena Corinthians. Desde então, são nove triunfos, quatro empates e apenas uma derrota em todas as competições que disputa. Vale lembrar que, entre esses números, está a eliminação na Copa Sul-Americana para o River Plate-URU.

Ainda assim, o aproveitamento do treinador no comando técnico do Peixe é muito alto: 73,8% neste início de temporada, e o saldo de gols é outra estatística que demonstra as características do treinador: 31 tentos marcados, numa média de 2,2 gols por jogo.

A equipe foi a primeira a se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Com 23 pontos conquistados em dez jogos – e um saldo de 11 gols -, o time possui a melhor campanha do estadual e vai para a próxima fase como um dos grandes favoritos ao título, ainda mais com a presença do artilheiro Jean Mota, “recuperado” pelo professor Sampaoli. O próximo adversário é o Novorizontino, na sexta-feira, no Pacaembu.