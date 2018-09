Santos paga primeira parcela de reforço e pode atualizar contrato

O Santos pagou, nesta quinta-feira, a primeira parcela da compra do atacante Felippe Cardoso, reforço ex-Ponte Preta. O valor foi de R$ 2,2 milhões. Faltam duas partes, de R$ 400 mil, para novembro e janeiro.

Com a primeira parcela quitada, o Peixe pode atualizar o contrato do centroavante, a princípio de empréstimo até o dia 15 de janeiro. Essa foi a tática adotada pelo clube para não ter problema ao inscrevê-lo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no último dia de prazo, na terça.

O acordo por empréstimo era mais fácil de regularizar. Agora, com o início do pagamento, o alvinegro pode registrar o contrato de cinco anos com Felippe. O Santos adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta de 19 anos.

A negociação foi rápida e aprovada pelo técnico Cuca. As tratativas tiveram início na sexta-feira e foram conduzidas por Edvaldo Ferraz, da E&L Assessoria Esportiva, responsável por levar Felippe Cardoso do Osvaldo Cruz para a Ponte Preta em 2017.

“Estou muito feliz, é um sonho de criança jogar no Santos, clube grande, onde passaram grandes jogadores que são inspiração pra mim. Estou ansioso pra começar os trabalhos, quero voltar o mais rápido possível pra ficar à disposição do professor Cuca. Sou um centroavante, sou alto, sou bem na primeira bola, no jogo aéreo. Não fico fixo dentro da área, saio para o pivô, para segurar a bola. Gosto de jogar dentro da área pra finalizar bem, tenho a finalização boa. Espero poder aprender mais coisas e fazer um bom trabalho”, disse Felippe, à Santos TV.

“Sempre tive esse pensamento. Fui para a Ponte Preta que era uma vitrine boa, agora cheguei no Santos que tem uma ótima estrutura, clube que eu sempre sonhei. É trabalhar forte pra quem sabe chegar a uma seleção, jogar uma olimpíada. O Santos é bem visível. Tenho certeza que se fizer um bom trabalho aqui vou despertar olhares e quem sabe uma convocação”, completou.

Felippe Cardoso está em fase final de recuperação de lesão no púbis. Ele não atua desde maio e ficará à disposição do técnico Cuca nas próximas semanas.