Santos paga multa ao Ceará e fecha com Felipe Jonatan após duas semanas

O Santos pagou a multa rescisória de R$ 6 milhões ao Ceará nesta sexta-feira e fechou a contratação do lateral-esquerdo Felipe Jonatan. O acordo é de cinco temporadas. A informação foi confirmada à Gazeta Esportiva pelo presidente Robinson de Castro.

O Peixe agora corre para inscrevê-lo até o fim desta tarde no Campeonato Paulista. Se a regularização não for possível, ele só ficará à disposição nas quartas de final do Estadual.

O Alvinegro notificou o Vozão sobre o pagamento da multa há duas semanas, mas não teve condições de fazer a transferência no tempo imaginado. Com contas bloqueadas na Justiça, o fluxo de caixa ficou comprometido e a situação se arrastou.

Felipe Jonatan foi aprovado pelo técnico Jorge Sampaoli e tem 21 anos. Ele chega para resolver o problema da lateral esquerda após a ida de Dodô para o Cruzeiro. Orinho não se firmou e Copete tem atuado improvisado.

O Santos ainda quer fechar o empréstimo de Jorge, outro ala-esquerdo, junto ao Monaco-FRA. Há, porém, algumas cláusulas ainda pendentes, como o valor de compra fixado.