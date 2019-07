Santos ouvirá Sampaoli, mas ideia é não liberar Kaio Jorge para seleção sub-17

O Santos não quer liberar Kaio Jorge para a seleção brasileira sub-17. O atacante foi convocado para amistosos contra o Paraguai, nos dias 23 e 26 deste mês. Em junho, o Peixe vetou a participação do Menino da Vila em treinamentos.

O Peixe não esquece dos problemas recentes com a CBF, principalmente pelo veto à despedida de Rodrygo depois do atacante não se apresentar à seleção olímpica para o Torneio de Toulon, na França.

A diretoria do Alvinegro, porém, quer a opinião do técnico Jorge Sampaoli antes de confirmar o veto. Os representantes de Kaio esperam pela liberação.

A preocupação é com a preparação para o Mundial Sub-17, a ser realizado entre outubro e novembro, no Brasil. Kaio Jorge não quer correr o risco de ficar fora da competição após fazer parte de quase todo o ciclo.

Os jogadores convocados se apresentarão em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira. O técnico Guilherme Dalla Déa também relacionou o zagueiro Dérick e o atacante Marcos Leonardo – a dupla do sub-20 deve ter o “ok” do Santos para viajar.

