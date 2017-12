Santos opta por saída de Elano e Marcelo Fernandes da comissão técnica

Elano não permanecerá no Santos em 2018. Eleito presidente do Peixe no início de dezembro, José Carlos irá dispensar o ex-jogador e atual auxiliar técnico do clube. Na temporada, o ídolo assumiu o comando da equipe de forma interina em nove oportunidade, nas sete últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias, três derrotas e um empate.

O auxiliar Marcelo Fernandes, campeão paulista como técnico em 2018, também deve ser demitido do Alvinegro da Vila. A nova diretoria do clube irá comunicar a dupla na próxima quarta-feira, quando o elenco se reapresentará no CT Rei Pelé.

Os problemas internos entre Elano, Marcelo Fernandes e Dorival Júnior pesaram para que a dupla não fizesse parte dos planos da nova diretoria santista. A intenção é implantar um novo trabalho começando do zero, sem a comissão técnica fixa. Serginho Chulapa é o único que deve permanecer.

O novo técnico do Peixe será Jair Ventura. Acertado com o clube desde a última semana, o treinador será anunciado após o Réveillon, assim que o Santos acertar o pagamento da multa de R$ 800 mil ao Botafogo. O comandante trará o auxiliar Emílio Faro e o preparador físico Ednilson Sena.