Santos negocia patrocínio máster do Banco Renner

O Santos negocia com o Banco Renner para o patrocínio máster do uniforme. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Lauro Jardim, em “O Globo”.

A empresa fechou com o Athletico Paranaense e Cruzeiro recentemente. Na Raposa, o valor fixo é de R$ 11 milhões, o mesmo da Caixa Econômica Federal para o Peixe em 2018.

A parceria teria uma quantia mínima, além de bônus por criações de contas no banco. No Athletico e Cruzeiro, a marca estampada é a da conta digital Digi+, um dos produtos do Renner.

O Alvinegro está sem o máster desde dezembro e tem usado o espaço para homenagens, como para Coutinho e a cidade de Santos, além de divulgação, como para o Sócio Rei.

