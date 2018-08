Santos negocia com Vagner Love e tem Marcelo Moreno como opção

O Santos corre contra o tempo para contratar um centroavante nesta quarta-feira, último dia da janela internacional de transferências. O Peixe tem duas opções: Vagner Love, com mais chance de fechar, e Marcelo Moreno correndo por fora.

Love tem 34 anos e contrato até 30 de junho de 2020 com o Besiktas. O alvinegro avançou pela liberação com o clube turco e passou a madrugada em tratativas.

Marcelo Moreno tem 31 anos e vínculo até o fim do ano com o Wuhan Zall-CHI. O Santos procurou o centroavante anteriormente, mas a pedida salarial foi de mais de R$ 1 milhão por mês.

O Peixe precisa dar entrada na documentação ainda nessa quarta para haver tempo hábil de inscrever um jogador do exterior. Se a transferência não for finalizada, ao menos a rescisão contratual com o Besiktas ou com o Wuhan precisa ser concluída até meia-noite. O alvinegro espera respostas até 18h.