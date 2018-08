Santos não treina por causa da chuva e pode poupar contra o Sport

O Santos perdeu, nesta sexta-feira, o último treinamento antes de enfrentar o Sport no sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O campo do CT Rei Pelé esteve impraticável após fortes chuvas na Baixada Santista. O elenco, à exceção dos goleiros, ficou na academia e conversou com o técnico Cuca como preparação para a partida no Brasileirão. Alguns jogadores podem ser poupados para a partida contra o Independiente-ARG na próxima terça-feira, em Avellaneda, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América.

“Esse desgaste ocorre e cabe a gente avaliar bem o grupo. Conversei com eles já que não pudemos treinar. Guardamos energia e vamos ver como utilizar o grupo. Se serão os mesmos jogadores em Minas com condição ideal ou outros que possam jogar com condição ideal. É jogo de força por causa do clima e confronto direto, com adversário que está na nossa frente e podemos encostar em caso de vitória”, disse Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

O único desfalque é Luiz Felipe, com lesão muscular na coxa esquerda. Eduardo Sasha, recuperado, fica à disposição, assim como Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González, que não puderam atuar na Copa do Brasil diante do Cruzeiro por não estarem inscritos.