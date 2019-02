Santos não teme processo do Ceará e prevê compra de Felipe Jonatan até terça

O Santos prevê o pagamento dos R$ 6 milhões da multa rescisória do lateral-esquerdo Felipe Jonatan ao Ceará entre segunda e terça-feira.

O Peixe notificou o Vozão sobre a compra do jogador de 21 anos na sexta retrasada. Desde então, buscou formas de pagar, mas o “fluxo de caixa comprometido” inviabilizou a transferência.

Incomodado com a demora para resolver a situação, o Ceará notificou o Alvinegro e estuda uma ação judicial se o novo prazo estipulado não for cumprido. O objetivo, porém, é solucionar o problema sem um processo.

Felipe Jonatan já treina com os companheiros no CT Rei Pelé. A princípio, o Santos não divulgou imagens do ala e tentou mantê-lo no anonimato. Com o vazamento de uma foto, porém, o Peixe não fez restrições e toda a imprensa o viu na atividade da última sexta.

Além de Felipe, o Alvinegro espera concretizar a vinda de Jorge, do Monaco-FRA, por empréstimo até dezembro. A negociação está avançada e o também lateral-esquerdo está no Brasil para discutir os detalhes finais e fazer exames médicos.

