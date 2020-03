Santos não sofreu gol como mandante; Mirassol marcou sempre como visitante

Santos e Mirassol será um duelo de bom mandante contra bom visitante neste sábado, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe não sofreu gol em casa no Paulistão: são duas vitórias, dois empates, quatro gols feitos e nenhum sofrido diante do seu torcedor.

O Mirassol, em contrapartida, fez gol em todos os jogos fora de casa: uma vitória, dois empates e uma derrota, com oito gols marcados.

O Santos lidera o Grupo A, com 12 pontos, um a menos que o Mirassol, vice-líder do Grupo C, dois atrás do São Paulo.

