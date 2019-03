Santos não procura Caju para renovar e pode perdê-lo de graça

O Santos corre o risco de perder mais um jogador de graça: Caju, lateral-esquerdo emprestado ao Apoel, do Chipre, até o fim de maio deste ano.

O Peixe ainda não procurou o atleta para renovar e o vínculo com o Alvinegro se encerra em dezembro. Ou seja: o ala pode voltar e ficar a um mês de poder assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Caju é titular do Apoel e foi sondado por equipes do Brasil e do exterior. São 18 jogos na atual temporada europeia, com dois gols marcados.

Como informado pelo Lance, o Apoel tem interesse na permanência de Caju, mas a ausência na Liga dos Campeões e Liga Europa prejudicou o orçamento e não há o suficiente para o valor de compra fixado de 1,5 milhão de euros (R$ 6,7 mi).

Uma alternativa para o Santos é negociar um valor menor para não perdê-lo de graça. Não há, porém, qualquer conversa nesse sentido até o momento.

