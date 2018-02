Santos não descarta negociar Victor Ferraz com o São Paulo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, não descarta negociar Victor Ferraz com o São Paulo. As negociações, iniciadas em janeiro, esfriaram nos últimos dias, mas a transação ainda pode sair.

“Há uma conversa, o São Paulo falou primeiro com o Santos. Os clubes se respeitam. A possibilidade (de negócio) sempre existe, desde que seja boa para os dois. Ninguém é inegociável”, disse Peres, em entrevista coletiva nesta quinta-feira na Federação Paulista de Futebol. Neste momento, Ferraz se recupera de uma luxação no ombro direito. Daniel Guedes, revelado nas categorias de base do Peixe, será o titular na sequência do Campeonato Paulista. O técnico Jair Ventura não gostaria de perder Victor Ferraz. O comandante sempre faz questão de elogiar a qualidade técnica e a liderança que ele exerce no elenco santista.