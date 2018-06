Santos não descarta, mas esfria interesse em Jailson, do Grêmio

O Santos ainda tem Jailson, do Grêmio, nos planos, mas vê o volante longe de um acerto neste momento. O presidente José Carlos Peres comentou a situação na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro.

“Jailson foi uma vontade de conversar. Ele tem um problema, já que não pode jogar a Copa do Brasil e a Libertadores (por ter atuado pelo Grêmio).. Pode vir para fazer o Campeonato Brasileiro. Esse é um dos problemas que temos de resolver… A gente não desistiu. O Comitê de Gestão estudou uma série de reforços. Entre eles está o Jailson. Estamos trabalhando. Tudo vai acontecer depois da partida contra o Fluminense. Depois disso iremos em cima dos reforços”, explicou o presidente.

Jailson tem 22 anos e é reserva do Tricolor Gaúcho. Na temporada passada, na conquista da Libertadores, acabou sendo titular na reta final da competição. As atuações do jogador chamaram a atenção do técnico Jair Ventura. No começo deste ano, o Hoffenheim-ALE e outro times da Europa haviam demonstrado interesse pelo atleta.

Jaílson foi criado nas categorias de base do Grêmio e, antes de estrear como profissional no Tricolor Gaúcho, passou pela Chapecoense. Nesta temporada, o meia tem 22 jogos com o Grêmio e um gol marcado.