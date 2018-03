Santos mostra ascensão de Rodrygo e diz: “Adversários até se assustam”

O Santos mostrou nesta sexta-feira, com fotos, a ascensão de Rodrygo. Destaque nas categorias de base, o atacante foi promovido ao elenco profissional em 2017 provou o seu talento na última quinta, com golaço na vitória por 3 a 1 sobre o Nacional-URU, no Pacaembu. “Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração”. Aqui, a história começa bem cedo. Tão cedo, que alguns adversários até se assustam. Não compreendem. É assim mesmo. Sempre será. Afinal, só o santista precisa entender. Esse é o nosso – e apenas nosso – sentimento”, escreveu o Santos, em suas redes sociais.

“Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração”. Aqui, a história começa bem cedo. Tão cedo, que alguns adversários até se assustam. Não compreendem. É assim mesmo. Sempre será. Afinal, só o santista precisa entender. Esse é o nosso – e apenas nosso – sentimento. ⚡ pic.twitter.com/ynjeLlcCs4 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 16 de março de 2018

Ao balanças as redes, Rodrygo superou Diego e tornou-se o santista mais novo a marcar na Libertadores da América. Ele tem 17 anos, dois meses e uma semana de vida. Ainda é estudante no terceiro ano do Ensino Médio.