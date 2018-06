Santos monta projeto para tentar ter Rodrygo por mais tempo

O presidente José Carlos Peres, do Santos, adotou dois discursos diferentes sobre Rodrygo em reunião do Conselho Deliberativo na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro.

No esclarecimento aos conselheiros, Peres disse que não há o que fazer em caso de proposta do Barcelona ou do Real Madrid, da Espanha, para o pagamento da multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 230 milhões). Depois, em conversa com os jornalistas, revelou um projeto para tentar ter o atacante por mais tempo.

“Estamos montando projeto para oferecer à família. Fazer em torno dele um projeto de marketing, né? Isso traria mais torcedor. Interesse é segurar, mas temos que ver o lado dele. É difícil segurar. Quando se fala em projeto, depende da família e do próprio jogador. A família dele é de caráter excepcional. O menino tem uma boa educação, mas não deu para sentir ainda se eles topam um projeto para ficar no Brasil”, disse o presidente.

O Santos está próximo de negociar Rodrygo – o Real Madrid está à frente nesse momento -, e não há ainda um planejamento para usar o dinheiro.

“Não temos nem esse planejamento ainda porque não ocorreu a venda. Obviamente, a partir do momento em que existe uma multa paga ou um valor que o clube aceite, você tem um período para pensar bem. Temos que cuidar bem do dinheiro, porque está curto, não só no Santos, mas em outros clubes do futebol brasileiro”, explicou Peres.

O Comitê de Gestão do Santos irá analisar as propostas recebidas nos próximos dias. A ideia é garantir a venda, receber à vista e “entregá-lo” apenas em dezembro de 2019. O raio só pode sair a partir de janeiro, quando completa 18 anos.

Titular absoluto do Peixe, o jovem chama a atenção do futebol europeu. São 9 gols em 28 jogos na temporada. Ele foi promovido ao elenco profissional em outubro de 2017.