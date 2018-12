Santos monitora situação de três jogadores do Tigres-MEX

O Santos monitora a situação de três jogadores do Tigres-MEX: o volante Rafael Carioca e o atacante Eduardo Vargas, além do meia Lucas Zelarayán, sonho antigo do presidente José Carlos Peres.

Rafael Carioca e Vargas estão na mira por conta de um desentendimento com Ricardo Ferretti, noticiado pela imprensa mexicana. Eles teriam sido cobrados pelo técnico em treinamento, respondido e trabalhado separadamente na sequência. Ao ver o execução errada da atividade física, o treinador teria mandado a dupla para casa e o relato dá conta de destempero do volante brasileiro, contido por companheiros para não chegar às vias de fato.

O Peixe acredita que o ato de indisciplina, principalmente de Carioca, pode facilitar uma negociação. O Alvinegro procura um volante e seu contrato vai até 2020. Já Vargas é antigo conhecido do futuro técnico do Alvinegro, Jorge Sampaoli – eles foram campeões da Sul-Americana em 2011 com a Universidad de Chile e da Copa América de 2015, com a seleção chilena.

Por fim, Peres deseja Zelarayán desde a vitória na eleição presidencial, em dezembro de 2017. Depois de longas negociações naquele mês e também no meio deste ano, o presidente sonha em trazê-lo de graça, já que o contrato se encerra no dia 30 de junho de 2019. O Tigres negocia a renovação e o Pachuca já demonstrou interesse.

Todas as negociações por reforços serão iniciadas a partir de terça-feira, data programada para a apresentação de Sampaoli. O técnico argentino chega ao Brasil neste domingo para oficializar o acordo por duas temporadas.