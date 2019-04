Santos marca evento de lançamento do novo uniforme 1

O Santos marcou o evento de lançamento do novo uniforme 1 para a próxima terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Memorial das Conquistas, na Vila Belmiro.

O Peixe, por meio da assessoria de imprensa, confirmou as presenças do presidente José Carlos Peres, do executivo de comunicação e marketing Marcelo Frazão e de atletas do elenco profissional.

A camisa vazou nas redes sociais neste mês e a organização do evento foi prejudicada, mas o Peixe aposta nos detalhes não vistos na foto para surpreender o torcedor e intensificar as vendas.

A estreia da camisa deve ocorrer diante do Fluminense, no dia 2 de maio, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.