Santos manifesta interesse e prepara proposta para trio da base

O Santos quer renovar o contrato de três jogadores revelados nas categorias de base: o zagueiro Robson Bambu, o volante Guilherme Nunes e o meia Léo Cittadini. O trio tem vínculo a terminar ainda neste ano.

O Peixe manifestou o interesse pela permanência aos representantes dos jogadores e agora prepara uma proposta para reformular os contratos, com acordos longos e aumento salarial. Não há temor pela perda de nenhum deles.

Estender os vínculos está nos planos da diretoria, mas não é uma prioridade. As negociações serão conduzidas com calma. De acordo com o que foi ouvido, os três desejam permanecer.

Bambu, Guilherme e Cittadini não são titulares, mas estão nos planos do técnico Jair Ventura e foram inscritos na fase de grupos da Libertadores da América.

