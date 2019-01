Santos libera Noguera para clube espanhol sem fixar valor de compra

O Santos emprestou Fabián Noguera ao Gimnàstic, lanterna da segunda divisão do futebol espanhol, até julho de 2019. A informação foi inicialmente publicada pelo “Diari Més”.

Com a liberação, o Peixe economizará pouco mais de R$ 100 mil por mês. O Alvinegro, porém, não fixou valor para compra e deve ter o retorno do atleta no segundo semestre, de acordo com Nicolas Puppo, seu empresário.

Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Estudiantes tentou a permanência de Noguera, mas teve a proposta recusada. O Santos optou por deixá-lo ir para a Espanha em busca de valorização maior.

Fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, Fabián Noguera tem 25 anos e contrato até junho de 2021. Desde que foi contratado pelo Peixe, em 2016, ele só atuou 19 vezes.