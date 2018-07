Santos lembra caso Sánchez e cutuca Palmeiras após empate

O Santos cutucou o Palmeiras no relato do clássico desta quinta-feira, com empate em 1 a 1, no seu site oficial. O Peixe lembrou da tentativa frustrada do rival de contratar Carlos Sánchez, na versão do presidente José Carlos Peres.

O alvinegro fez uma analogia com o semáforo a afirmou que o Verdão não conseguiu vencer pela segunda vez na semana.

“Sabe quando o farol de uma rua está vermelho e mesmo assim você tenta atravessar? Bom, o Palmeiras fez isso duas vezes nesta semana, mas acabou sendo impedido pelo Santos FC e ficou parado na calçada. Além passar pelo rival fora das quatro linhas, o Peixe pressionou, foi melhor desde o início dentro de campo, e buscou o empate em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (19), no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018”, foi o primeiro parágrafo do texto.

O Santos teve duas chances consecutivas logo no início, mas o Palmeiras abriu o placar com Lucas Lima, aos cinco minutos, e foi melhor na maior parte do clássico. O Peixe empatou com Gustavo Henrique no segundo tempo, porém, criou pouco e viu o rival colocar a bola na trave e ter outras boas oportunidades impedidas pelo goleiro Vanderlei no fim.