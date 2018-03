Santos integra categorias de base e futsal: “Porta de entrada do clube”

O Santos anunciou nesta sexta-feira a integração do futsal ao departamento de futebol de base. O salão agora faz parte, oficialmente, da formação de Meninos da Vila. Nomes como Neymar, Robinho e Gabigol começaram na quadra.

“Quando lembramos da infância de Robinho e Neymar com a bola, a primeira coisa que recordamos são esses moleques rabiscando no futsal. Não tenho dúvida que em pouco tempo veremos mais um Menino da Vila oriundo do futsal, fazendo a alegria de toda nação santista”, disse o gerente de base, Marco Antônio Maturana.

A integração vai contemplar, inicialmente, os atletas entre 7 e 13 anos. Os treinadores de futsal terão liberdade para observar e captar jogadores em qualquer lugar de atuação do Peixe.

“O futsal é a primeira porta de entrada no clube. O garoto chega aqui aos 7 anos, e desde pequeno, viaja com a gente pelo o Brasil e o mundo, onde temos o privilégio de conhecer inúmeros atletas, portanto, como funcionários do Santos, como olhos do clube, nossos treinadores agora além de orientar nossos jogadores têm também a importante missão de captar, iniciar e capacitar o futuro atleta de base”, explicou Rodrigo Neves, coordenador do futsal.

A comissão unificada de base e futsal planeja para 2019 um elenco único nas categorias sub-10, 11, 13 e 15. Os jogadores se dividiriam entre a quadra e o campo.