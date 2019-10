Santos insiste por acordo, mas vê Bryan Ruiz “irredutível”

O Santos segue tentando um acordo para rescindir o contrato de Bryan Ruiz antecipadamente, mas o jogador não quer saber de facilitar para o clube.

“Ele segue irredutível”, resumiu o presidente José Carlos Peres, em rápido contato com a Gazeta Esportiva.

Bryan possui vínculo até dezembro de 2020 e não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli – o atleta de 34 anos nem atuou pelo Peixe nesta temporada.

A intenção do Alvinegro é pagar parte do que sobra do contrato em busca da saída do meio-campista no fim do ano. Os representantes do costarriquenho, porém, querem valores à vista e cobram direito de imagem atrasado.

Bryan Ruiz recebe o segundo maior salário do Santos – atrás apenas de Cueva -, e pretende voltar ao futebol da Costa Rica, mas se recusa a abrir mão de todo o dinheiro, mesmo que tenha ficado fora da última convocação para a seleção do seu país.

Contratado em julho de 2018 após deixar o Sporting (POR), Bryan disputou apenas 14 jogos pelo Santos, sem marcar gols.

