Santos insiste e vê acerto próximo com diretor do Flamengo

O Santos ainda não tem um chefe para o departamento de marketing. E depois de algumas semanas de negociação, o presidente José Carlos Peres vê um acerto próximo com Bruno Spindel, diretor do Flamengo.

Spindel foi o Plano A da diretoria eleita em janeiro, mas o negócio não é fácil pelos valores envolvidos e pelo trabalho realizado no clube carioca. A expectativa é por um desfecho nos próximos dias.

Enquanto um diretor de marketing não chega, o presidente Peres é quem conduz negociações por patrocínios, como as conversas com a Caixa Econômica Federal. O gerente de marketing e varejo Paulo Verardi foi contratado para cuidar do fornecimento de material esportivo com a Umbro.

O marketing é o setor com mais atraso no alvinegro. Outros departamentos, como futebol, social, comunicação, financeiro e jurídico, já possuem seus respectivos líderes.