Santos inscreve Matheus Ribeiro no Paulista; restam seis vagas

O Santos inscreveu, nesta quarta-feira, o lateral-direito Matheus Ribeiro no Campeonato Paulista. Agora restam seis vagas para a Lista A na primeira fase do Estadual.

O ala retornou do Figueirense antes do fim do empréstimo, em dezembro, a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Reposição imediata para Victor Ferraz em 2018, Daniel Guedes está fora dos planos e será negociado.

As seis vagas restantes devem ser ocupadas por reforços. O Peixe quer, no mínimo, um lateral-esquerdo, um volante, um meia, um ponta e um centroavante.

Veja a lista atualizada:

LISTA A

Goleiros: Vanderlei, Everson e João Paulo

Laterais: Victor Ferraz, Matheus Ribeiro e Orinho

Zagueiros: Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Aguilar

Meio-campistas: Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota, Yuri e Soteldo

Atacantes: Bruno Henrique, Felippe Cardoso, Copete e Derlis González

LISTA B: Alexandre Tam, Arthur Gomes, Cadu, Gabriel Calabres, Gabriel Pirani, Guilherme Nunes, Gustavo Cipriano, Kaio Jorge, Kaique Rocha, Lucas Lourenço, Lucas Sena, Matheus Guedes, Rodrygo, Sandro Perpetuo, Sandry, Tailson, Victor Yan, Wagner Leonardo e Yuri Alberto

