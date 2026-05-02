Santos x RB Bragantino: veja preços e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão

A venda de ingressos para o jogo entre Santos e Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, começa neste sábado. A partida, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no próximo dia 10 de maio (domingo), às 18h30 (de Brasília).

As vendas acontecem pelo site www.sociorei.com, obedecendo ao cronograma por prioridade de rating dos associados.

No momento, o Santos é o 17º colocado no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. Já a equipe de Bragança aparece na nona posição, com 17.

Cronograma de vendas

Sábado (02/05), a partir das 13h – venda exclusiva para sócios

Sábado (02/05), a partir das 17h – abertura para o público geral (Santos Mais Popular)

Prioridades dos sócios:

Prioridade 1 (cinco estrelas): 13h – 02/05

Prioridade 2 (quatro estrelas): 14h – 02/05

Prioridade 3 (três estrelas): 15h – 02/05

Prioridade 4 (duas estrelas): 16h – 02/05

Público geral (Santos Mais Popular): 17h – 02/05

Preços – Sócio Rei

Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)

Black: R$ 0

Gold: R$ 30

Silver: R$ 60

Cadeira Térrea e Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR

Black: R$ 33,33

Gold: R$ 66,67

Silver: R$ 100

Valores para proprietários de Cadeira Cativa:

Silver: R$ 47,50

Gold: R$ 95

Preços – Santos Mais Popular (público geral)

Arquibancadas (Cosmo Damião e José de Alencar)

Meia-entrada: R$ 120

Inteira: R$ 240

Cadeira Térrea, Cadeira Social (Dom Pedro e Princesa Isabel), Cadeira Coberta (Dom Pedro) e PCR

Meia-entrada: R$ 133,34

Inteira: R$ 266,67

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