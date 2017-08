Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o Flu, no Pacaembu

O Santos já iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Fluminense, que acontece na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu.

A comercialização está sendo para os associados do Peixe, pelo portal Sócio Rei (www.sociorei.com.br). Já os torcedores comuns estão podendo comprar somente pelo site oficial do alvinegro (www.santosfc.com.br).

Nas bilheterias da Vila Belmiro, a venda iniciará somente nesta sexta-feira, sempre entre 10 e 18h . No Pacaembu, as entradas serão vendidas das 11 às 17h. Além disso, a comercialização também acontecerá nos pontos de vendas autorizados, nos respectivos horário de funcionamento.

Preços dos Ingressos:

R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia – tobogã

R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia – arquibancada família (portão 21)

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancadas amarela, verde

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancada visitante (portão 22)

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia – cadeira especial laranja

R$ 100,00 inteira / R$ 50,00 meia – cadeira descoberta manga

R$ 120,00 inteira / R$ 60,00 meia – cadeira coberta azul

Postos de venda na Baixada Santista e em São Paulo:

Vila Belmiro (Santos) – Rua Princesa Isabel, s/ nº – Santos/SP – Guichês próximos à Portaria 6 e aos Portões 7/8 – das 10 às 18h00

Pacaembu (São Paulo): Praça Charles Miller s/n – São Paulo – Bilheteria principal (próxima do portão principal) – de segunda a sábado, das 11 às 17 horas. No dia do jogo, das 10 horas até o término do 1º tempo

Quiosque Compre Ingressos/Redegol (Santos) – Rua Euclides da Cunha, 21 – Loja 22 – Shopping Miramar – 2º Piso – Gonzaga – Segunda à sábado das 10 às 18h00. Domingo das 15 às 19h00.

Pepino Esportes (Santos) – Super Centro Boqueirão – Rua Oswaldo Cruz, Loja 66/95 – Santos – Tel.: (13) 3233-8850 – de segunda a sábado, das 09 às 20h00

Subsede do Santos FC/SP – Av. Indianópolis, 1.772 – Planalto Paulista – São Paulo – das 11 às 17h00 e (11) 3181-5188

Santos Store (São Paulo) – Rua Augusta, 1931 – Cerqueira Cesar – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3064-1574 / (11) 3064-1576 – de segunda a sábado, das 11 às 17h00; domingo não abre

Teatro Raul Cortez – Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista – São Paulo – SP – de terça a sexta das 14 às 18h00

Cabine 765 – Marquês de Itu, 765 – Vila Buarque – São Paulo – SP – de terça a sábado das 11 às 19h00

Pharmacia & Cia – Rua Tucuna, 302 – Pompeia – São Paulo – SP – de terça a sábado, das 14 as 18h00