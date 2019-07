Santos inicia projeto para revitalizar a Chácara Nicolau Moran

O Santos iniciou nesta quinta-feira o projeto de revitalização da Chácara Nicolau Moran, localizada em São Bernardo do Campo. A ideia do Peixe é fazer com que o local volte a ser importante na história do clube. O vice-presidente Orlando Rollo e o gerente de projetos especiais Odir Cunha conheceram o espaço.

“Iniciamos o projeto de revitalização da Chácara Nicolau Moran, patrimônio histórico e cultural do Santos localizado no município de São Bernardo do Campo. Em breve divulgaremos um balanço do nosso início de gestão”, disse Orlando, em suas redes sociais.

Inaugurada em 1968, a chácara, com 60 mil metros quadrados, serviu de concentração para atletas como Pelé. Na década de 90, passou a ser deixada de lado por questões burocráticas. A venda foi cogitada e, atualmente, não há uso pelo alvinegro.

A ideia da atual diretoria é avaliar a chácara com a ajuda de um engenheiro ambiental para saber o que é possível reformar. Há a intenção de que seja uma área social para o Santos, com quiosque para os torcedores e a instalação de telões nos dias de jogos.