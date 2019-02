Santos inicia negociação para contratar Jobson, do Red Bull Brasil

O Santos iniciou uma negociação por Jobson, volante do Red Bull Brasil. O empresário do jogador esteve no Business Center do Peixe, em São Paulo, na última sexta-feira. O interesse foi inicialmente publicado pelo UOL.

Há um acordo verbal entre o atleta e o Red Bull pela liberação facilitada ao fim do Estadual em caso de proposta de um dos grandes do futebol paulista. Mesmo assim, o Peixe não dá as tratativas como avançadas.

O Alvinegro sabe das condições e tem acerto pelo salário, mas vê a pedida alta em luvas e comissão. As conversas continuam e, de acordo com os representantes de Jobson, Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras fizeram consultas.

Jobson tem 23 anos e 1,85m de altura. O meio-campista atuou pelo Náutico em 2018 e foi revelado pelo Palmeiras. Ele também passou pelo Santo André e Nacional-SP.