Santos goleia Juventude e dorme no quarto lugar do Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o Santos venceu o Juventude por 4 a 0 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, em partida disputada no CT Rei Pelé, na Baixada Santista (SP). Os gols do Peixe foram marcados por Vinícius Fabri, Mateus Xavier, João Grando e João Victor.

Situação da tabela

Com o resultado, o Santos dormirá na quarta colocação da tabela, com 20 pontos. Isso porque o Peixe ainda pode ser ultrapassado nessa rodada por times como América-MG e Bahia. Já o Juventude continua sendo o lanterna da competição, com seis pontos, e sem vencer há seis partidas.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪SANTOS 4 x 0 JUVENTUDE🟢⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 - 11ª rodada

🏟️ Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gols

⚽Vinícius Fabri, aos 13' do 1°T (Santos)

⚽Mateus Xavier, aos 15' do 1°T (Santos)

⚽João Grando, aos 15' do 2°T (Santos)

⚽João Victor, aos 17' do 2°T (Santos)

Como foi o jogo

Aos 13 minutos, Rafael Gonzaga cruzou na área depois de ataque perigoso do Santos. Vinícius Fabri subiu pra cabecear para o gol. A bola entrou depois de falha do goleiro Gabriel. Logo depois, aos 15 minutos, Fabri cobrou escanteio na área, Assis escorou de cabeça e Mateus Xavier deu voleio para fazer o segundo do Peixe na partida.

Na segunda etapa, o Santos ampliou a vantagem no jogo. Aos 15 minutos, Mateus Xavier deu belo passe de trivela para João Grando, que dominou a bola dentro da área e chutou por baixo das pernas do goleiro Gabriel. Aos 17 minutos, Vinícius Fabri recebeu passe de Samuel Perri dentro da área. O meia achou Mateus Xavier dentro da área, que só deu um toque para João Victor completar a jogada que resultou quarto gol.

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Próximos jogos

⚫⚪Santos

⚔️ Jogo: Fortaleza x Santos

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 - 12ª rodada

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: CT Ribamar Bezerra, em Fortaleza (CE)

🟢⚪Juventude

⚔️ Jogo: Juventude x Flamengo

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 - 12ª rodada

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS)

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