Santos goleia Juventude e dorme no quarto lugar do Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o Santos venceu o Juventude por 4 a 0 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, em partida disputada no CT Rei Pelé, na Baixada Santista (SP). Os gols do Peixe foram marcados por Vinícius Fabri, Mateus Xavier, João Grando e João Victor.
Situação da tabela
Com o resultado, o Santos dormirá na quarta colocação da tabela, com 20 pontos. Isso porque o Peixe ainda pode ser ultrapassado nessa rodada por times como América-MG e Bahia. Já o Juventude continua sendo o lanterna da competição, com seis pontos, e sem vencer há seis partidas.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪SANTOS 4 x 0 JUVENTUDE🟢⚪
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 - 11ª rodada
🏟️ Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
Gols
⚽Vinícius Fabri, aos 13' do 1°T (Santos)
⚽Mateus Xavier, aos 15' do 1°T (Santos)
⚽João Grando, aos 15' do 2°T (Santos)
⚽João Victor, aos 17' do 2°T (Santos)
Como foi o jogo
Aos 13 minutos, Rafael Gonzaga cruzou na área depois de ataque perigoso do Santos. Vinícius Fabri subiu pra cabecear para o gol. A bola entrou depois de falha do goleiro Gabriel. Logo depois, aos 15 minutos, Fabri cobrou escanteio na área, Assis escorou de cabeça e Mateus Xavier deu voleio para fazer o segundo do Peixe na partida.
Na segunda etapa, o Santos ampliou a vantagem no jogo. Aos 15 minutos, Mateus Xavier deu belo passe de trivela para João Grando, que dominou a bola dentro da área e chutou por baixo das pernas do goleiro Gabriel. Aos 17 minutos, Vinícius Fabri recebeu passe de Samuel Perri dentro da área. O meia achou Mateus Xavier dentro da área, que só deu um toque para João Victor completar a jogada que resultou quarto gol.
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Próximos jogos
⚫⚪Santos
⚔️ Jogo: Fortaleza x Santos
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 - 12ª rodada
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
🏟️ Local: CT Ribamar Bezerra, em Fortaleza (CE)
🟢⚪Juventude
⚔️ Jogo: Juventude x Flamengo
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 - 12ª rodada
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS)
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