Santos goleia Colo-Colo na estreia da Libertadores feminina

Estreando na Copa Conmebol Libertadores Feminina, o Santos enfrentou o Colo-Colo, na noite desta terça-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus, e goleou por 4 a 1. Assim, as comandadas de Emily Lima iniciam a caminhada para o tricampeonato da competição com uma expressiva vitória.

O Santos abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, com Maria. A atacante recebeu ótimo lançamento, driblou a zagueira e chutou para abrir o placar.

A equipe da Vila ampliou a vantagem no último minuto da etapa inicial, aos 46 minutos, com Alana. Brena fez boa jogada individual e chutou forte, a goleira Castro fez ótima defesa e, no rebote, a meia fez de cabeça.

Logo no primeiro minuto da etapa final, as santistas marcaram o terceiro, com Sandrinha. Após contra-ataque rápido, Maria rola a bola para a meia, que chutou forte para balançar as redes.

O Colo-Colo descontou aos 8 minutos do segundo tempo, com Yessenia Huenteo. A atacante recebeu bom cruzamento de Holey e cabeceou para o fundo da meta adversária.

Já no final da segunda etapa, aos 45 minutos, as comandadas de Emily Lima ainda marcaram mais uma vez, com Brena. A meia pegou rebote, da intermediária, e fechou o placar para as Sereias da Vila.

As santistas voltam a entrar em campo diante do Deportivo Ita, da Bolívia, na próxima sexta, às 22h30 (de Brasília). Encerrando a fase de grupos, o Alvinegro duela com o Sport Girls, do Peru, no dia 26, às 22h30 (de Brasília).