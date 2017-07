Santos ganha 2.191 sócios em dois meses após lançar novo programa

Desde a criação do novo programa Sócio Rei, no dia 8 de maio deste ano, o Santos ganhou 2.191 novos associados. Além disso, o Peixe também divulgou que regularizou a situação de 2.800 sócios, que não estavam em dia com as mensalidades.

Atualmente, o alvinegro 76 mil associados. Para a responsável de Marketing do Programa, Amanda La Scala, o desafio é aproximar o sócio do clube e estreitar esse relacionamento.

“O sócio precisa se sentir parte integrante do Santos. O foco do novo programa é oferecer experiências inesquecíveis como, por exemplo, assistir a um jogo de camarote ao lado de ex-atletas como Clodoaldo, Lima ou Mengálvio”.

Para conseguir angariar novos sócios, o Santos tem oferecido benefícios como abrir a maior bandeira do clube na Vila Belmiro, assistir a um treino do Peixe no CT Rei Pelé, participar de ação em campo com atletas do elenco profissional e ganhar a camisa usada pelo jogador durante uma partida.