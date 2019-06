Santos finaliza preparação para pegar o Atlético-MG de portões fechados

Na tarde deste sábado, no CT Rei Pelé, o Santos encerrou os preparativos para enfrentar o Atlético-MG. Desta vez, o jogo é válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times se encontraram na última quinta-feira, com vitória e classificação do Galo por 2 a 1 no Pacaembu, pela Copa do Brasil.

Jorge Sampaoli fechou completamente as atividades. Além disso, o mistério está mantido sobre escalação. Sendo assim, é difícil prever quais serão os 11 inicial do técnico argentino. Foi a única atividade realizada com os titulares, pois, na última sexta, só os reservas treinaram, enquanto os atletas que começaram diante do Galo fizeram um regenerativo.

Para a partida, o Peixe não terá Rodrygo, que não deve mais atuar pelo time. Além do jovem atacante, Cueva e Derlis González estão com as suas respectivas seleções se preparando para disputar a Copa América, no Brasil. Um possível Santos pode ter: Vanderlei, Victor Ferraz, Aguilar (Lucas Veríssimo), Gustavo Henrique e Jorge (Felipe Jonatan); Diego Pituca, Jean Lucas e Jean Mota (Sánchez); Marinho, Soteldo e Uribe.

Santos e Atlético-MG jogam neste domingo, às 19h00 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Com 14 pontos, o Alvinegro Praiano é o terceiro colocado do Brasileirão. O Galo, por sua vez, vem logo à frente, com um ponto a mais em relação ao Peixe.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com