Santos fecha lista da 1ª fase do Paulista com Felipe Jonatan e dois da base

O Santos fechou a lista dos 26 jogadores da primeira fase do Campeonato Paulista nesta sexta-feira, com as inscrições do zagueiro Jackson Porozo, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o atacante Bruno Marques.

Para a segunda fase, a partir das quartas de final, o Peixe ainda pode fazer mais uma mudança, substituindo Bruno Henrique. A expectativa é inscrever o lateral Jorge, em negociação avançada pelo empréstimo junto ao Monaco-FRA.

Porozo se destacou pelo Sul-Americano Sub-20 com a seleção equatoriana, Felipe Jonatan vem do Ceará para, a princípio, ser titular, e Bruno Marques é uma aposta para a camisa 9.

Porozo e Bruno são da base, mas o primeiro não está no Alvinegro o tempo suficiente para estar na lista B e o segundo tem 20 anos, com a idade estourada para os garotos.

Porozo chegou do Manta-EQU no começo do ano e esteve perto de reforçar o Palmeiras. A diretoria vê grande talento no zagueiro e o técnico Jorge Sampaoli aprovou o defensor nos treinamentos. Bruno Marques veio por empréstimo para o sub-20, agradou e teve o vínculo renovado até o fim do ano. Ele foi revelado pelo Lagarto-SE e passou pelo Fluminense.