Santos faz relatório de 54 páginas sobre o Barcelona-EQU e define programação da Liberta

Apesar do próximo compromisso do Santos ser o clássico contra o Corinthians, no dia 10 de setembro, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe já está com a cabeça no Barcelona de Guayaquil.

O confronto com o equatorianos, pela ida das quartas de final da Libertadores, só acontecerá no dia 13. Mesmo assim, o departamento de inteligência do Peixe, comandado pelo coordenador de futebol, Alexandre Ceolin, editou mais de 10 vídeos de partidas do Barcelona e um relatório com mais de 54 páginas foi preparado para ficar à disposição da comissão técnica.

O estudo mostra como o time do Equador se comporta em campo, além de análises de cobranças faltas, escanteios e até pênaltis. Ceolin, inclusive, irá para Guayaquil no dia 01 de setembro e ficará até a chegada do elenco santista, analisando a logística local (estádio, hotel, refeições, hospitais, acessos, etc).

Além disso, a diretoria alvinegra já definiu a programação para a viagem internacional. Logo após o clássico contra o Corinthians, no dia 10, na Vila Belmiro, a delegação retorna ao CT Rei Pelé para jantar no Hotel Recanto dos Alvinegros. Em seguida, os santistas seguem para Guarulhos, onde embarcam, por volta da 1h de segunda-feira para Guayaquil.

Como não existe voo direto de São Paulo para cidade equatoriana, haverá uma escala em Bogotá, na Colômbia. O time irá desembarcar em Guayaquil na tarde de segunda e realizará treino regenerativo no hotel. Já na terça, o técnico Levir Culpi comandará o último treino antes do confronto com o Barcelona.