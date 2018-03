Santos faz o que pode e agora cogita tratar Bruno Henrique nos EUA

O Santos cogita levar Bruno Henrique para tratar a contusão na retina do olho direito nos Estados Unidos. O Peixe fez todos os procedimentos possíveis e agora é preciso esperar o organismo do atacante absorver o sangue que causa uma espécie de mancha em sua visão. A informação da viagem foi publicada pelo Lance e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Peixe acredita que, nos EUA, com técnicas mais avançadas, a recuperação pode ser acelerada. Cada pessoa reage de um jeito e, dessa forma, não há como estipular um prazo para o retorno.

Se o tratamento for confirmado, Bruno Henrique deve ser acompanhado de um médico santista na viagem. Nesta quinta-feira, três profissionais foram demitidos. O chefe agora será Jorge Merouço.

Bruno não atua desde o 17 de janeiro, quando deixou o campo nos primeiros minutos da estreia no Campeonato Paulista, contra o Linense, em Lins. Ele sofreu uma bolada no olho após bate-rebate na área. No momento, ele está liberado para trabalhos com bola, mas não pode treinar normalmente com os companheiros para evitar contato físico com o rosto.