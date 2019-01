Santos faz empréstimo com Rodrygo como garantia por reforços e dívida

O Santos usou a segunda parcela da venda de Rodrygo ao Real Madrid-ESP como garantia para realizar um empréstimo com uma empresa de marketing chamada Sports Value. O valor é de 20 milhões de euros (R$ 85 mi). A credora ficará com o equivalente ao juros de 6,5%: 600 mil euros (R$ 2,5 mi). A informação foi inicialmente publicada pelo Diário do Peixe.

A operação não teve a anuência do Real Madrid. O clube espanhol pagará a parcela conforme o combinado, em julho, quando o atacante se apresentará em Madrid.

Os R$ 82 milhões serão utilizados a partir de agora para reforços, dois meses de direito de imagem atrasados e o pagamento do próximo salário nas normas CLT. Alguns também não receberam as férias.

A operação teve aprovação da maioria do Comitê de Gestão. Dois dos membros questionaram o trâmite e pediram mais detalhes.